يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى7 درجات ويستمر الجو صحواً وحاراً إلى شديد الحرارة وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….

الأحد الاثنين الثلاثاء دمشق 39-22 41-23 41-22 القنيطرة 34-19 37-20 36-18 درعا 39-21 40-21 39-20 السويداء 37-22 38-21 37-20 حمص 34-21 37-22 35-21 حماة 41-23 43-25 40-24 الحسكة 45-25 46-26 45-25 اللاذقية 32-24 33-25 32-24 طرطوس 32-25 33-26 32-25 حلب 38-22 40-23 38-24 ادلب 37-22 39-22 38-23 دير الزور 45-28 47-29 46-28 الرقة 43-26 45-26 44-26

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