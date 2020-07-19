نجوى صليبه

في صغرها، تعرضت لحادثٍ أليم خرجت منه بإعاقة حركية لم تثنها عن المضي قدماً في هذه الحياة، من دون أن تعرف هزيمةً أو ضعفاً، فكان في رصيد الشاعرة أمل لايقة ثمانية إصدارات آخرها حمل عنوان: (نقوش) وكان له نصيبه من الاحتفاء في ندوة (نوافذ) مؤخراً التي تقام في تجمع دمر الثقافي.

وفي قراءته، قال الشاعر زکريا الشعار: إذا ذکرت أمل؛ حضر الجمال وأناقة التعبير وسلاسة الجملة, فمن تقف أمامنا أديبة شاعرة صقلت حسها التجربة والوعي وشفافية الرٶية.. أدبها سهل وممتع وممتنع، ويمتاز بجمله القصيرة الرشيقة والمفردة القريبة من التداول الحياتي، ما يُسهّل إيصاله وفهمه، مضيفاً: لا تلتفت أمل کثيراً للمفردات وارفة الزخرفة أو باهظة التكلفة وھذا التقشف ﻻ يعني الزھد، بل ھو ھادف وواعٍ، إذ تری أناقة التعبير تتأتی من سلاسته ووضوحه وعمق معناہ، وقد يجيء في صورة أو استعارة أو إيماءة أو يجيء متوشحاً برداءٍ شفيف.

ويضيف الشعار: لو ألقينا نظرة علی عمل أمل الأخير (نقوش) لوقفنا علی مجموعة من التغريدات في موضوعات شتی، تلخص موقفها من الفكر والأدب والحياة، فهي لا تعرف الوسطية کقولها: (في الحب لا لا تندم علی ما فعلته بل علی ما لم تفعله)، وتكمل مشوارھا في الحكمة: (بئس من يظن أنه باعترافه للحقيقة قد قال کل الحقيقة..) إنها تتشبث بالحياة وتراھن عليها وتؤمن بها، وتقول: ماذا علي أن أفعل لأقنعك بي أيتها الحياة، مبيناً: إنها شخصية حياتية إنسانية أقنعت الجميع بأسلوبها وصدق طرحها لمعظم القضايا التي شغلتها وشغلتنا فمنذ أولی مجموعاتها: (خيوط الفجر) کان خطها الإنساني واضحاً فامتدَّ عبر کتاباتها عامة واستطاعت أن تصله بثقافتها واجتهادھا بلا کلل.. الإنسانة الشاعرة أمل لا تقف عند التصفيق والتهليل بل تتجاوز ذلك لتعبر بمسؤولية أکثر وبإحساس أقوی تجاه أي ملاحظة ورأي ونقاش

ومما نقشت، يبدأ الزميل الشاعر علي الراعي مشاركته:

عاشت حياتها

تحلمُ بوردةٍ

يُقدمُها أحدٌ ما

قبرها.. تغطى بالورود.

ويقول: على شاكلة هذه الومضة التي تجمعُ فيها الشاعرة أمل لايقة أنواعاً عدّة من الأدب الوجيز تمضي، فقد احتوى النص السابق أركان وعناصر القصة القصيرة جداً، لكنّ الكاتبة تركت النص من دون عنوان، فاتجه أكثر صوب الومضة، والشذرة، رغم الحكائية العالية فيه، وكذلك رغم تتالي الأحداث.. وهكذا تنوّعُ لايقة في (نقوشها) بين مُختلف أنواعِ الأدب الوجيز.. مرةً حيث تكونُ مساحة الحكائية تُشغلُ الكثير في النص القصير، فيذهب صوب القصة القصيرة جداً، وحيناً تكون المشهدية، هي التي تأخذُ هذه المساحة؛ فيذهبُ النص صوب الهايكو، وقد يذهب صوب التانغا.. وطوراً كثيراً يذهبُ نص لايقة باتجاه الومضة الشعرية، أو التوقيعة التي تسبحُ براشقةِ سمكةٍ في بحر بياضِ الصفحة.

ويتابع الراعي:عندما تضع الشاعرة عنواناً فرعياً إلى جانب العنوان الرئيس للمجموعة، فهو يأتي تعريفياً (نصوص نثرية وقصصية) تجمعُ بينها برابط أمسى، اليوم، إطاراً للكثير من النصوص القصيرة، تسردها لايقة ضمن أبعاده، وهو (الأدب الوجيز).. وهو يُزيلُ ما يُمكن أن يبدو مُلتبساً بين هذا التنويع الذي سعت إليه الشاعرة، أو قد يكون إشكالاً (نصوص نثرية وقصصية)؛ فضمن الأدب الوجيز يُمكن للكاتب أن يحشد عشرات الأنواع الأدبية، وأحياناً غير الأدبية كالحكمة وبما يُقارب الأقوال والوصايا والأمثال.. غير أنّ ثمة الكثير ما يجمع هذه النصوص، أو ما يجمع بينها، وربما من هنا فضلت عدم (التبويب)، وإن كنت أخالفها الرأي في هذه النقطة، ذلك أن الكثير من النصوص كانت عبارة عن تنويعات على الفكرة ذاتها، وكان يُفضل بدل أن تأتي مُتباعدة، أن تأتي على شكل متواليات في نص واحد كخيارات كثيرة في الصياغة على الفكرة نفسها.. ربما كانت هنا أضافت نوعاً آخر إلى نصوصها القصيرة، وهو المتواليات.. وهنا يُمكن للقارئ أن يقرأ المتوالية كنص مُنجز وتام الخاتمة، ويكتفي به، أو قد يُتابعُ خياراً آخر في قراءة كلّ المتواليات التي تتناسلُ كلُّ متوالية عن سابقتها كتنويع في صياغات كثيرة على الفكرة عينها، باعتبار أن جلَّ الإبداع يقوم على الصياغة ولطالما أكدّ الأسلاف أنّ الأفكار متوافرة على قارعة الطريق، والعبرةُ في التقاطها وصياغتها لتصيرَ إبداعاً، موضحاً: نصوص أمل لايقة القصيرة، وأحياناً الشديدة القصر، لا تأتي على إيقاع واحد؛ فهي أولاً تنوّع بين مختلف أنواع الأدب الوجيز، وإن تقاربت بالشواغل والهموم والغايات، والتي تراوحت بين ما يُشبه الوصايا والحكم، وآداب القصة القصيرة جداً والومضة.. غير أنّ بعض هذه النصوص؛ كان يقوم على تنويعات أخرى كـ (نص-الفكرة، نص-الإحساس، نص-الصورة، نص-الحكمة، ونص-الموقف) كما يُمكن مع التأمل في القراءة، أن نكتشف أكثر من شاكلة أخرى للنصوص، وقد يكون في النص الواحد نوعان أو أكثر مما سبق، وقد تكون كلها دفعةً واحدة في نصٍّ واحد، وذلك يعودُ تبعاً للمساحة التي تفردها لتغلب حالة على أخرى، أو لتعادلها.

ويضيف الراعي: تعلن الشاعرة موقفها تجاه قضية ما، كبيرة، أو صغيرة، أو تجاه حالة ما، ذاتية أو موضوعية، وتُكثر كذلك من نصوص – الموقف، وتتعدد مواقفها تجاه قضايا كثيرة من موقف عاطفي كقولها: (عندما توجته أميراً؛ سرق عرشها..) رغم ما فيه من حكمة، لكنها أيضاً أشارت إلى موقف في علاقة المرأة بالرجل.. هنا العلاقة التي تذهب مُشابهة لعلاقة الحاكم بالمحكوم.

ويختم الزميل علي الراعي مشاركته بالقول: في كلّ ما تقدمه، تعتمد أمل لايقة على تقنيات البلاغة المُضادة أكثر من اعتمادها على البلاغة التقليدية المعروفة بالمشبه والاستعارة والكناية وغيرها.. فيما البلاغة المُضادة التي أثبتت التجربة، ولاسيما في نصوص الأدب الوجيز؛ أنها تُعطي أبعاداً إضافية للنص أكثر بكثير من مساحة النص نفسه، ولاسيما بفتحها أبواب التأويل والقراءات المُتعدد للنص، وهو ما يزيد في غناه، بلاغة مُضادة من قبيل إتاحة المجال لقراءة المخفي في النص، وكذلك المُضمر والمحذوف، وهو ما سيطلع عليه المُتلقي بالإيحاء والرمز والانزياح حيث تُحرر فيها وبتكثيفٍ شديد، وبأقل ما يُمكن من الاقتصاد في الكلمات؛ الكثير من المفردات من تراكيبها المُعتادة، أو فك أسرها من (مأثورها) وذلك في التراكيب العادية والأقوال المأثورة، وتأخذ بها إلى سياقات جديدة في النص الجديد.

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