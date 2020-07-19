ألم أنور الجندي.. إعادة صياغة الوجع بالحبّ

نجوى صليبه

كبُرَ الطفلُ المُدلل، وصار يافعاً مندفعاً ومنطلقاً ومحباً للحياة ومن ثمّ الشاب الذي لا يعرف سوى إعطاء الفرح لمن حوله ولاسيما عائلته الصغيرة وابنتيه الجميلتين اللتين أصبحتا في عهدته.. كبُرَ الولدُ، وبقي مُدلل عائلته الطيبة التي ما برحت تُناغي براءة جمال الذي قُدّر له اختبار المرض الصعب وقُدّر للعائلة المتكاتفة أن تعيش ألم الصدمة وألم المجهول وألم جمال ذاته لحظة لحظة وقبل اكتشاف المرض الذي بدأ بأعراض خفيفة ومن ثم قوية غير محتملة.

آلام دارت من طبيب إلى آخر من دون الوصول إلى تشخيص دقيق، إلى أن تفاقمت الحالة أكثر فأكثر، وقادهم القدر والنصيحة إلى طبيب شخّصَ الحالة بدقةٍ وقرر إجراء عملية جراحية صعبة.. خبر قصم روح العائلة ومزّق قلبها، لكنها لم تعترض أو تستسلم، بل احتضنت وجعها وألمها وبدأت طريق العلاج خطوة خطوة.. عملية جراحية ومن ثمّ بدأت رحلة الجرعات الاثني عشر وآلامها التي لا تقلّ عن ألم الصدمة الأولى، رحلة انتهت بالخير والفرح، يقول جمال: هكذا أكون فرغت من علاجي المُضني وهمّي الثقيل، وبات عليّ أن التفت إلى أيامي القادمة، وأخرج من كلّ هذا العام الذي مضى، إلى عامٍ جديد وهمّة جديدة.. أعود إلى العمل مرتدياً بزتي وأعود إلى ممارسة الرياضة وإلى مباهج الحياة من دون الإذعان لما بدر من لؤم الأقدار وسوئها.

هكذا أعاد الروائي والشاعر أنور الجندي رحلة أخيه جمال الحقيقية مع المرض, نزولاً عند رغبته بأن يكتب روايته والأحداث التي مرّت معه ويُسميها (ألم)، متقمصاً شخصيته.. فمن الأكثر قدرة على فهم الإنسان سوى أخيه الذي تربى معه وعاش معه الحلوة والمرة، الفرح والحزن.. ومن الأفضل لأن يتحدث بلسان حاله إلا أخ يبذل الروح في سبيل ألّا تمسه شائبة، فنقرأ أنور وهو يروي هذه الرحلة المريرة بكل تفاصيلها وأحداثها كما لو كان فعلاً مكان أخيه، وبالتوازي مع الحدث الأساس لم تغفل عين الجندي عن الفساد المستشري هناك وهناك، لكن يبقى حادث السيارة هو الأشدّ وقعاً على النفس، فخلال العملية ذهب زياد بسيارة أخيه جمال وعلى ما يبدو أنه كان يقود بسرعة و(رعونة) ما دفع شرطة المرور إلى احتجاز السيارة وتحريرها بفضل المحامي أربعين يوماً، لكن المشكلة الكبرى كانت في دعوة جمال إلى جلسات المحاكمة واحتمال سنه مدة عام.. همّ آخر يقضُّ مضجع جمال الذي يُصارع الألم، ويتناول الجرعات بتذمّر وقلق وخوف لدرجة البكاء كطفلٍ صغير.. هكذا هي الآلام تأتي دفعةً واحدة، وقد تزول دفعةً واحدةً أيضاً، أو ربما تأفل الواحدة تلو الأخرى.. فها قد صدر عفو عام يشمل جمال تزامناً مع انتهاء الجرعات والاطمئنان على شفائه وعافيته…

يستهلُّ أنور الجندي روايته بالقول: (كم من السهل على المرء أن يكون سعيداً، فهو لا يحتاج لذلك إلا لخدرة الإحساس وتجاهل الواجب.. أما أن تكون جدياً في زمن صعب ومتكافلاً مع أهلك, فهذا الأمر لن يجعلك سعيداً بقدر ما يجعلك صامتاً وصلباً وأقرب إلى الحزن من الفرح)، ومع ذلك لا نراه يُجهد نفسه في انتقاء الكلمات أو اختيار الألفاظ المتعددة المدلول أو الجزلة ولا حتّى القوية، وعلى الرغم من ذلك كانت قريبةً إلى القلب والعقل ببساطتها وإحساسها القوي، كما نراه غير مكترث لابتكار الأحداث أو حتى ترتيبها، لكنها أيضاً جاءت مسترسلة ومحكمة الترابط كترابط الأسرة في وجه المصاب الكبير، لدرجة أننا لا نعرف ما هو الزائد عن القصة الحقيقة أو الناقص منها، أم إنها حقيقية مئة بالمئة لاسيما أنّ بطل الرواية يذكر أسماء أسرته وعائلته ومنهم أنور كاتب الرواية، أما بقية الأسماء فلا ندري مدى مطابقتها للحقيقة، ومهما يكن فقد اهتمّ بها وبتفاصيلها بخجلٍ مرات وبصلابةٍ مرّات أخرى، أما الصّلابة فنجدها في هذين الاقتباسين، يقول: ازداد نشيج أبي حتى أجبرني على الصمت لبضع لحظات فقط… إلى قوله: نهض أبي متكئاً على عكازه، ومشى ببطءٍ مريعٍ ظننت أنه سوف يسقط بعد خطوتين أو أكثر، فطلبت من ابنتي ريم الإمساك به وإيصاله إلى البيت.. إذ ليس من السهل على الرجل أن يرى والده ضعيفاً مهما كانت الأسباب، أو يرى دمعه الغالي ينساب أمامه وهو لا يقدر على فعل شيء، أما الشخصيات التي وردت بخجل والتي من المفترض أن تكون فاعلة أكثر في المشهد، فهي زوجة جمال وأم ابنتيه حيث لم ترد ولا إشارة عاطفية عن علاقة جمال بزوجته، ففي الظروف الخاصة كالمرض تبقى الزوجة هي الأقرب، لكن نستشهد هنا بقوله: اكتفيت بتوصياتي لزوجتي زهراء بعدما ذهبوا، ولكن روحي أوشكت على الانفجار وأنا أحدّثها حتى استطعت إرغامها على الإنصات لكلامي، فبين كل كلمة وكلمة تشهق شهقة وتزفر زفرة وتلطم خدّها وتشدُّ شعرها وكأنني أحدث بلهاء تائهة.

يذكر أنّ الرواية صادرة عن دار بعل للطباعة والنشر والتوزيع 2020 وتقع في 213 صفحة.

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