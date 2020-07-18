المغرب: خمس وفيات و289 إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب حاجز الـ 17 ألف إصابة بتسجيل 289 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة قولها في بيان اليوم إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 17015 وإجمالي الوفيات إلى 269 حالة بعد تسجيل 289 إصابة جديدة وخمس حالات وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 260 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 14620.

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