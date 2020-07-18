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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 28 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 18 تموز 2020
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شريط الأخبار
وقفة وطنية في قرية فرفرة بريف القامشلي للمطالبة بخروج الاحتلالين الأمريكي والتركي من الأراضي السورية
استشهاد شخص وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين في نهر عيشة
عمدة بورتلاند: ترامب يستخدم القوات الفيدرالية لدعم شعبيته المتدنية
انتخابات مجلس الشعب غداً .. 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة يتنافسون على 250 مقعداً
رفع الحجر الصحي عن بلدة جديدة الفضل
مصر تجدد رفضها تدخلات النظام التركي في شؤون الدول العربية
غلاء مستلزمات الإنتاج يهدد المنشآت الحرفية بالإغلاق
بكين: واشنطن تنتهج سياسة الترهيب والإجراءات أحادية الجانب
عريقات يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى
دميترييف: روسيا قد تحصل على لقاح ضد كورونا قبل غيرها من الدول
روحاني: الاستعداد لاحتمال انتشار كورونا بشكل أسوأ
إصابة فلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في نابلس
دخول مرحلة الصمت الانتخابي وتوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب
البنتاغون: النظام التركي أرسل ما يقارب 4 آلاف مرتزقاً إلى ليبيا
الاتحاد الأوروبي يندد بسياسة العقوبات التي تنتهجها إدارة ترامب