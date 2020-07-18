القبض على شخصين من مروجي المخدرات في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهما سبع قطع من مادة الحشيش المخدرة معدة للترويج وكمية مئة حبة مخدرة من نوع الكبتاغون.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أنه من خلال متابعة مروجي المواد المخدرة قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بإلقاء القبض على شخصين وضبط بحوزتهما سبع قطع من مادة الحشيش المخدرة معدة للترويج وكمية مئة حبة مخدرة من نوع الكبتاغون وصودرت منهما بندقية حربية وذخائر.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ترويج مادتي الحبوب والحشيش المخدرة مبينة أن التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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