العدوان السعودي يرتكب 112 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مسجلة 112 خرقاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان السعودي قوله: إن قوى العدوان ارتكبت 112 خرقاً جديداً بينها تحليق 10 طائرات حربية في أجواء المنظر وكيلو16 ومدينة الحديدة وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي و 31 خرقاً بقصف مدفعي و 68 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

طباعة