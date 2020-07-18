غوتيريس: 26 شخصاً يملكون نصف ثروات العالم

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن نصف ثروات العالم يملكها 26 شخصاً بينما تعيش الأغلبية العظمى من البشر في ظل ظروف تفتقر للمساواة.

ونقلت روسيا اليوم عن غوتيريس قوله خلال فعالية للاحتفال بعيد ميلاد نيلسون مانديلا: عدم المساواة ميزة عصرنا 70 بالمئة من سكان العالم يعيشون تحت وطأة غياب المساواة في الدخل والثروة، مضيفاً أن أغنى 26 شخصاً في العالم يحوزون ثروات تساوي ثروة نصف سكان العالم.

وشدد على أنه لسد هذه الثغرات وإبرام عقد اجتماعي جديد يجب وضع ميثاق عالمي جديد يضمن توزيعاً أوسع وأكثر إنصافاً للسلطة والثروة والفرص على المستوى الدولي.

وتابع بالقول: يجب أن يستند النموذج الجديد للإدارة العالمية إلى المشاركة الكاملة والشاملة والمتساوية في عمل المؤسسات العالمية وإلا فإننا سنواجه قدراً أكبر من عدم المساواة وانعدام التضامن على غرار ما نراه اليوم من خلال التشتت في التصدي العالمي لوباء فيروس كورونا.

وأعرب غوتيريس أيضاً عن ثقته في أنه ينبغي تمثيل البلدان النامية بقدر أكبر في عملية صنع القرار على الصعيد العالمي.

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