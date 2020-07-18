ابراهيم النمر

بلغت أندية الجيش والوحدة والساحل والمجد الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم بعد فوزها على الشرطة والفتوة والاتحاد ومصفاة بانياس على التوالي.

فعلى ملعب تشرين بدمشق فاز الجيش على الشرطة بركلات الترجيح 4×3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما الشرطة كان البادئ بالتسجيل عبر كامل كواية في د40 وعقبة المرعي في الدقيقة 90+7، بينما سجل للجيش محمد شريفة من جزاء في د 83 وورد السلامة في د 87، وسيقابل الجيش جاره الوحدة الذي فاز على الفتوة في الفيحاء بهدفين نظيفين سجلهما لؤي الشريف ومحمد حلاق في د 18،14.

وفي ملعب حماة البلدي حقق الساحل مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الاتحاد بركلات الترجيح 3×2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وش يلتقي الساحل في نصف النهائي مع المجد الذي لا بدوره على مصفاة بانياس بركلات الترجيح 2/4بعد التعادل الإيجابي بهدف امثله سجل المجد أحمد المنجد في د 4 وأدرك التعادل المصفاة علي الخطيب في د52.

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