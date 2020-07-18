“آشتي” للتراث السوري الكردي تقدم عرضاً بصرياً غنائياً راقصاً في دمر الثقافي

هدى قدور

تحيي فرقة “آشتي” للتراث السوري الكردي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الأحد 19 تموز الجاري في مجمع دمر الثقافي عرضاً بصرياً غنائياً راقصاً بعنوان “وطني سورية” بمشاركة كل من المغنيين: آلان مراد، لورين دريعي، عائشة أوسو، وهو من رؤية وإشراف الزميل إدريس مراد، وتصميم الإضاءة والمواد البصرية للأستاذ بسام حميدي، وغرافيك الفنانة رهام معرّي.

عن الحفل، قال الإعلامي إدريس مراد مؤسس الفرقة في تصريح خاص لـ”تشرين”: تقدم فرقة “آشتي” في هذه الأمسية شكلاً مختلفاً ضمن حفلها السنوي، وهي تجربة تخوضها للمرة الأولى، حيث المزج بين المشاهد البصرية والرقصات التراثية، وأعتقد إنها أولى التجارب في سورية بهذا الخصوص، وستقدم الفرقة خلال العرض سبع لوحات لكل منها حكاية وسبب، إضافة إلى ثلاثة مشاهد للأغاني التراثية لأصوات من عفرين والقامشلي وديريك.

تجدر الإشارة إلى أن، فرقة “آشتي” التي أسسها مراد عام 2014، تتألف من مجموعة شباب وشابات، وتهدف إلى الحفاظ على التراث السوري الكوردي الغنائي والراقص، حيث تقدم التراث كما هو بدون زيادة أو نقصان، وذلك لإيصال هذا التراث العريق إلى المسارح السورية بشكل لائق كجزء لا يتجزأ من الثقافة السورية بشكل عام، وتوثيقه والحفاظ عليه من الاندثار، كما تحاول الفرقة أن تنقل هذه الرقصات والأغاني من الحالة العفوية إلى الحالة الثقافية والممسرحة.

كما قدمت الفرقة بمشاركة أميز الموسيقيين السوريين الأكراد، العديد من الحفلات، حيث شاركت جميع دورات مهرجان “قوس قزح سورية”، وقدمت حفلتين في دار الأوبرا منها عرض مسرحي راقص بعنوان “مم وزين”، وأحيت ذات المناسبة لثلاثة أعوام متتالية في مجمع دمر الثقافي، إضافة إلى أمسيتين في مسرح القباني وقصر العظم الأثري في دمشق. ولاقت الفرقة نجاحاً جماهيرياً وإعلامياً، حيث عرض التلفزيون العربي السوري للفرقة أكثر من حفلة على الهواء مباشرة، إضافة إلى أفلام تسجيلية عن مشاركات الفرقة.

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