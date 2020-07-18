سامي عيسى

لم تتوقف (المؤسسة السورية للتجارة) عن محاكاة السوق المحليّة من خلال زيادة النشاط التجاري، حيث افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك _طلال البرازي ظهر اليوم بحضور محافظ دمشق_ عادل العلبي، والمهندس جمال شعيب_ معاون وزير التجارة الداخلية، والمدير العام للمؤسسة السورية للتجارة (مجمع برزة التسويقي التابع للسورية للتجارة)، وخلال جولة البرازي في أرجاء المجمّع دعا القائمين والمشرفين على عمل صالات (السورية للتجارة)، ومنافذ بيعها إلى أن تكون هناك عند مدخل كلّ صالة ومنفذ بيع لوحة كبيرة بارزة توضع عليها عروض المواد الغذائية وغير الغذائية وأسعارها بشكل واضح وبارز وبطريقة تجذب الزبون قبل الدخول إلى الصالة حيث يتجه مباشرة إلى العرض.

كما أكدّ على المباشرة فوراً بوضع لوحة كبيرة عند مدخل كلّ صالة توضع عليها أسعار مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، ويشاهدها الزبائن بشكل واضح وتتبدل بشكل يومي مشدداً على ضرورة إيجاد ألية أكثر تطوراً في عملية عرض وتسويق وبيع المواد المعروضة في الصالات، وأن تكون أسعارها أرخص مما هي عليه في أسواق القطاع الخاص بنسبة عشرين بالمائة على الأقل.

وطالب البرازي القائمين على عمل (السورية للتجارة) وصالاتها بتوفير احتياجات أبناء المناطق والأحياء والأسر باستمرارٍ، وتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفاتٍ ونوعيّةٍ جيدةٍ، وبأسعار تنافسية تناسب القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وضم المجمّع تشكيلةً واسعةً من المواد الغذائية والمنظفات والأدوات الكهربائية والمنزلية وغيرها.

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