مصر تجدد رفضها تدخلات النظام التركي في شؤون الدول العربية

جددت مصر رفضها تدخلات النظام التركي السياسية والعسكرية في الشؤون الداخلية للدول العربية خدمة للأجندات الإرهابية مؤكدة أن هذا التدخل سيضر بموارد الشعب التركي.

وشدد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان له اليوم على أن مصر ترفض التدخلات التركية في الشأن العربي والتي لا تستند إلى أساس شرعي بل تنتهك قرارات مجلس الأمن سواء كان ذلك في العراق أو في سورية أو في ليبيا.

وأعرب حافظ عن استغرابه ودهشته من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك حول مدى شرعية مطالبة الليبيين لمصر بالمساعدة لمواجهة الارهاب المدعوم من النظام التركي خاصة ولا سيما أن تركيا زرعت الإرهاب في سورية كما زرعته في أماكن أخرى من المنطقة.

وأوضح حافظ أن النظام التركي يغامر بمقدرات الشعب التركي عبر تدخله وتورطه بأزمات دول المنطقة في مسعى منه لتعميقها وتعقيدها بغية الاستفادة منها عبر دعم المجموعات الارهابية التي تخدم نهجه الايديولوجي.

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