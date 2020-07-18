أعلنت وزارة الصحة اليوم رفع الحجر الصحي عن بلدة جديدة الفضل بمحافظة القنيطرة بعد إجراء مسوحات طبية واسعة لمعرفة وضع الفيروس في البلدة ظهرت نتائجها سلبية.

وكانت سجلت في السابع عشر من حزيران الماضي حالة وفاة بفيروس كورونا في جديدة الفضل لسيدة سبعينية باشرت على إثرها فرق الترصد والتقصي الفحوص الطبية والمسحات للمخالطين والجوار وطبق الحجر الصحي على أربعة أبنية في البلدة بالتوازي مع العمل لتخفيف التجمعات وحالات الازدحام فيها.

وفي العشرين من حزيران أخضعت البلدة للحجر الصحي بشكل كامل بعد تسجيل عدة إصابات بالفيروس فيها وذلك منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

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