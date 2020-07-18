غلاء مستلزمات الإنتاج يهدد المنشآت الحرفية بالإغلاق

السويداء - طلال الكفيري

أبدى عدد من أصحاب المنشآت الحرفية في محافظة السويداء ( الحلويات – المخابز السياحية – مخابز الخبز العربي – معامل الألبان والأجبان – المطاعم) انزعاجهم من واقع عملهم، الذي تراجع إلى أكثر من ٦٠%، حتى أصبحت منشآتهم، والتي تعد مورد رزقهم الوحيد مهددة بالإغلاق.

وعزا الحرفيون تراجع العمل إلى عدة أسباب, أولها: الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج، فمثلاً وصل سعر الطن الواحد من الدقيق المسمى (زيرو) ، والذي يدخل في صناعة الخبز السياحي والصمون إلى أكثر من ٧٠٠ ألف ليرة ، ووصل سعر كيس السكر وزن ٥٠كيلوغراماً إلى حوالي ٧٥ ألف ليرة، عدا عن ارتفاع أسعار مادة الحليب وخاصة بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد إلى ٥٠٠ ليرة, عدا عن ارتفاع أسعار الزيت والسمنة وخاصة بعد أن وصلت صفيحة زيت دوار الشمس إلى حوالي ٤٨ ألف ليرة، والكيلو الواحد من السمن إلى ٤٥٠٠ ليرة،

مشيرين إلى أنه من الأسباب الأخرى التي أدت أيضاً إلى تراجع العمل: تدني القدرة الشرائية لدى معظم مواطني المحافظة، من جراء قلة السيولة المالية لديهم، إضافة لذلك تخفيض مخصصات المنشآت الحرفية من الغاز الصناعي إلى ٥٠% فمثلاً من كان يحصل على أربعة أسطوانات، بات بحصل على اثنتين.

من جهته أوضح رئيس اتحاد حرفيي السويداء – جمال حميدان لـ(تشرين) أن هناك تراجعاً ملحوظاً في عمل المنشآت الحرفية على ساحة المحافظة, وذلك بعد أن أصبحت هذه المنشآت شبه خالية من الزبائن نتيجة قدرتهم الشرائية المحدودة، إضافة لذلك فمعظم أصحاب هذه المنشآت أصبح إنتاجهم محدوداً من جراء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة في ظل عدم استقرار الأسعار وثباتها.

وأضاف حميدان: قمنا بتخفيض مخصصات الحرفيين من الغاز إلى ٥٠% نتيجة لقلة توريد المادة من المحروقات وهذه التخفيضات هي قرارات وزارية.

طباعة