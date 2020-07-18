مشاركة واسعة ببطولة النادي العمالي التنشيطية للشطرنج في حمص

بمشاركة 33 لاعبا ولاعبة أقام النادي العمالي بحمص البطولة التنشيطية للشطرنج بهدف رفع المستوى الفني للاعبين وتطوير مهاراتهم ليكونوا على جهوزية كاملة للبطولات القادمة.

وفي تصريح لسانا أوضح المدرب بشار المصطفى أن نادي العمال يقيم هذه البطولة بشكل أسبوعي والغاية منها تزويد اللاعبين بالمهارات الجديدة إضافة الى الاحتكاك مع المنافسين ليبقى جميع اللاعبين جاهزين للاستحقاقات القادمة لافتا إلى أن البطولة مفتوحة لجميع الاعمار وكانت على خمس جولات بزمن عشر دقائق.

بدوره رئيس النادي طاهر الفارس قال..”ان عودة النادي إلى نشاطه بلعبة الشطرنج أمر حيوي لكونه يخدم هذه الرياضة الفكرية المهمة ولا سيما أن النادي العمالي من أكثر الأندية اهتماما بهذه اللعبة حيث يمتلك صالة تخصصية فيها كل المستلزمات من أحجار ورقع وساعات وطاولات ولوحة شطرنج حائطيه” مضيفا أن اللاعبين يتدربون أيام السبت والأثنين والأربعاء للمبتدئين ويتبعها درس لفئة المتوسطين وأيام الأحد والثلاثاء والخميس لفئة المتقدمين ويخصص يوم الخميس من كل أسبوع لتأدية نشاط تدريبي كبطولة تنشيطية بمشاركة الفئات كلها.

وأشار الفارس إلى أن النادي يضم لاعبين مميزين حصلوا على مراكز أولى في بطولات الجمهورية السابقة إضافة إلى مجموعة من المبتدئين الذين يبشرون بمستقبل واعد.

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