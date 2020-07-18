ثناء محمد: الآيروبيك ترفع كفاءة القلب ودوران الدم

استهوت رياضة الجودو ثناء محمد منذ الصغر وحازت لقب بطلة الجمهورية عام 1984 وتوجهت إلى رياضة الآيروبيك التي تألقت فيها إلى أن وصلت إلى رئاسة اتحاد الرياضة للجميع لتخرج الكثير من المدربات بمختلف الدرجات.

محمد وفي حديث مع نشرة سانا الرياضية أوضحت أنها تخرجت في معهد التربية الرياضي عام 1990 وحصلت على ماجستير في اختصاص الايروبيك من براغ إضافة إلى أنها تحمل إجازة بالقانون مشيرة إلى انها ساهمت في تأسيس اللعبة وإدراجها ضمن منهاج أكاديمي عبر لجنة تابعة لاتحاد الجمباز ومن ثم إلحاقها باتحاد الرياضة للجميع الذي تترأسه حالياً.

وأشارت محمد إلى أن اتحاد الرياضة للجميع يحظى بالكثير من الاهتمام لكونه يضم عدداً من الرياضات الجماهيرية اللا تنافسية تستوعب جميع الشرائح الاجتماعية أبرزها الأيروبيك والمشي واليوغا والرقص الرياضي والركبي التي تهدف إلى تحسين القدرات البدنية لدى جميع الأعمار والمساهمة إلى حد كبير في معالجة العديد من الأمراض مبينة إلى أن هذا الاتحاد ليس كغيره من الاتحادات فهو لا يعنى برياضة معينة أو فئة محددة أو جنس معين وإنما يسعى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجماهير بغض النظر عن الجنس أو النوع.

وأوضحت محمد أن الايروبيك هي حركات رياضية مترافقة مع الموسيقا ترفع درجة التحمل في الجسم وتزيد من استهلاك الأوكسجين أثناء ممارستها الهدف منها رفع كفاءة جهاز القلب ودوران الدم وهي ليست حكرا على السيدات بل للذكور أيضا بينما الزومبا تمارين رياضية خاصة بتطوير اللياقة البدنية تعتمد على تحريك الشخص لجسده في حركات راقصة سريعة وبطيئة وفقا لموسيقا يتم تشغيلها عند تأدية هذه الرقصات.

وذكرت محمد أن اتحاد الرياضة للجميع يضم لجانا متعددة كلجنة الايروبيك والرقص الرياضي واليوغا والطاقة التي تتيح لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الرياضية وجيل الشباب اتباع دورات إعداد مدربي ومدربات بهذه الألعاب ويحصلون على شهادات تخولهم تأمين فرص عمل بالأندية وتشجعهم على المشاركة بالمهرجانات الرياضية.

وكشفت محمد أن اتحاد الرياضة للجميع ينظم سنويا احتفالا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي لليوغا من أجل السلام في مختلف المحافظات وهذا العام تمت إقامة مهرجانين بدمشق وجبلة بالتعاون مع السفارة الهندية التي تهتم بهذا الشأن حيث قدمت لرئيس لجنة اليوغا والطاقة مازن عيسى وسام السلام.

وتابعت محمد أن الاتحاد ينظم العديد من الدورات بشكل دوري للآيروبيك والزومبا ويمنح المتفوقين فيها شهادات تدريبية تخولهم افتتاح صالات رياضية وحاليا تقيم لجنة اليوغا والطاقة دورة للطاقة والريكي تستمر أربعة أيام بمدينة الجلاء الرياضية تحاضر فيها فاديا السلطي الخبيرة بعلوم الطاقة ومازن عيسى.

وبينت محمد أن لاتحاد الرياضة للجميع دورا توعويا خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا من خلال إطلاق حملات للتوعية من أجل مناعة سليمة للجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتمرينات التنفس السليم والعناية بالجسد إضافة إلى البطولات التشجيعية للأطفال “أون لاين” بالتعاون مع فرع القنيطرة للاتحاد الرياضي ونادي الوحدة.

يشار إلى أن اتحاد الرياضة للجميع يضم ألعابا أولمبية كالركبي والرياضات الالكترونية والكبادي.

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