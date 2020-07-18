بكين: واشنطن تنتهج سياسة الترهيب والإجراءات أحادية الجانب

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة الإجراءات أحادية الجانب والترهيب تجاه الدول التي تعارض سياساتها وتخلق بؤرا ومواجهات ساخنة في العلاقات الدولية.

ونقلت سبوتنيك عن وانغ قوله خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “الولايات المتحدة فقدت عقلها وخسرت المعايير الأخلاقية والثقة.. عدا كونها لا تتحمل مسؤوليتها تجاه الآخرين وتستخدم وباء كورونا لتشويه سمعة البلدان الأخرى وإلقاء اللوم على غيرها”.

وحذر وانغ من أن الولايات المتحدة تعيد في سياستها تجاه بكين “إحياء المكارثية وعقلية الحرب الباردة كما انها تعمد الى إثارة مواجهة أيديولوجية” مشيرا إلى أن الصين لن ترد على “الجهات الضعيفة المعادية للصين” في الولايات المتحدة.

إلى ذلك شدد وانغ على أنه على روسيا والصين تطوير العلاقات الثنائية والعمل مع الدول الأخرى التي تتخذ موقفا موضوعيا وعادلا لمواجهة أي إجراءات تنتهك النظام الدولي.

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