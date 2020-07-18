دميترييف: روسيا قد تحصل على لقاح ضد كورونا قبل غيرها من الدول

أعلن مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف أن روسيا قد تحصل على لقاح ضد فيروس كورونا قبل غيرها من الدول.

وقال دميترييف في مقابلة مع قناة سي إن إن الأميركية: “تتوافر لدى روسيا كل مواقع البنية التحتية اللازمة لتطوير لقاح… وستكون في المقدمة بفضل جهود العلماء والدراسات العلمية والأبحاث التي تجريها”.

ورداً على المزاعم البريطانية بخصوص قيام قراصنة على صلة بالاستخبارات الروسية بمحاولة سرقة معلومات تطوير لقاح ضد الفيروس قال دميترييف: “ما يثير الدهشة والاستغراب اختيار وقت طرح هذه المزاعم لأنه جاء في اليوم التالي لإعلان روسيا أنه من المتوقع الموافقة على اللقاح في آب المقبل”.

وكانت بريطانيا زعمت مؤخرا أن روسيا شنت هجمات سيبرانية لسرقة المعلومات عن اللقاحات ضد كورونا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وهو ما نفاه الكرملين بشدة.

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