روحاني: الاستعداد لاحتمال انتشار كورونا بشكل أسوأ

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة وباء كورونا والتعاون بين جميع القطاعات في البلاد مشدداً على ضرورة الاستعداد للأسوأ.

وأشار روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم إلى احتمال انتشار الفيروس في إيران إلى مستويات أكبر لافتا إلى تلقى تقرير من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة بين 30 إلى 35 مليون مواطن بالفيروس مبينا أنه لا سبيل لوقف انتشار الفيروس إلا بالتعاون والتكاتف من أجل تهيئة الظروف اللازمة في البلاد وتنظيم القطاع الصحي وكل المتطلبات اللازمة في هذا المجال.

ولفت روحاني إلى أن 14 ألف شخص توفوا جراء إصابتهم بكورونا مشيرا إلى أنه خلال الـ 150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي الإيرانية نحو 200 ألف مصاب محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة.

وأشار روحاني إلى أن انتشار هذا المرض سيستمر حتى نهاية العام وربما يتواصل في العام القادم أيضا حيث من الصعب تحديد تاريخ نهاية له.

وأعلنت إيران أمس تسجيل 2379 إصابة و183 وفاة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات حتى تاريخه 269440 بينها 3509 حالات حرجة والوفيات إلى 13791.

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