إصابة فلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة التي دعت لها الفصائل الوطنية الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في قمة جبل صبيح جنوب البلدة والذي يتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين وقوات الاحتلال للاستيلاء عليه ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق وإلى اشتعال النيران بعدد من الحقول الزراعية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في جبل عيبال ببلدة عصيرة الشمالية في نابلس.

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