عريقات يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير المريض كمال أبو وعر وعن جميع الأسرى في ظل تفشى وباء كورونا.

وذكرت وكالة وفا أن عريقات دعا في رسائل رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى إرسال بعثة تحقيق دولية إلى معتقلات الاحتلال للوقوف على جرائمه المتواصلة والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مبينا خطورة الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان أبو وعر وخاصة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وخطورة الأوضاع داخل المعتقلات في ظل تفشي الفيروس وعدم توفير سلطات الاحتلال المعقمات ومواد التنظيف وأثر ذلك على حياة الأسرى وخاصة 700 أسير مريض بمن فيهم 300 يعانون أمراضا مزمنة وبحاجة إلى علاج مستمر.

ولفت عريقات إلى تمادي سلطات الاحتلال في التنكر للنداءات الدولية التي تطالب بضمان توفير الرعاية الصحية الكافية واتخاذ التدابير الوقائية والإفراج عن الأسرى وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن والأطفال والنساء بما فيها بيانات المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط.

وبين عريقات أن جريمة الإهمال الطبي المتعمد تتصدر انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى وراح ضحيتها في الثامن من الشهر الجاري الشهيد سعدي الغرابلي ليصل عدد الأسرى الذين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي إلى 69 من بين 224 شهيدا في معتقلات الاحتلال ما يستدعي تحركا دوليا فوريا قبل أن يفقد المزيد من الأسرى حياتهم.

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