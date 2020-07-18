مراسل الإخبارية في حماة: أصوات انفجارات في مدينة سلمية ناجمة عن تصدي الدفاعات الأرضية لطائرة مسيرة بمحيط المدينة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 27 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 18 تموز 2020
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شريط الأخبار
روسيا والصين تجددان رفضهما الخطوات الأمريكية أحادية الجانب
شرطة ترامب السرية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد محتجين في بورتلاند
مقتل ضابط عراقي في الطارمية
العدوان السعودي يجدد استهدافه أحياء اليمن
لينك: ممارسات "إسرائيل" بحق الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
مستوطنون يستولون على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس
موسكو مستعدة للاضطلاع بدور الوسيط بين أرمينيا وأذربيجان
115 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
بكين: على واشنطن الامتناع عن القيام بأمور تحط من شأنها
حزب الجيل المصري: انتخابات مجلس الشعب دليل على قدرة مؤسسات الدولة السورية
سياسيان إسبانيان: انتخابات مجلس الشعب مؤشر على الحياة السياسية الطبيعية في سورية
قمة أوروبية وسط مخاوف من ركود تاريخي
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططاً لتنفيذ هجوم إرهابي
خطيب وقبلان: مواجهة المشروع الصهيو- أميركي مسؤولية وطنية
مواطنون: على أعضاء مجلس الشعب الجدد أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم