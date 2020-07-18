آخر تحديث: 2020-07-18 02:15:26
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مراسل الإخبارية في حماة: أصوات انفجارات في مدينة سلمية ناجمة عن تصدي الدفاعات الأرضية لطائرة مسيرة بمحيط المدينة

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