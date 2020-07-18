مراسل الإخبارية في حماة: أصوات انفجارات في مدينة سلمية ناجمة عن تصدي الدفاعات الأرضية لطائرة مسيرة بمحيط المدينة

نشر قبل 1 يوم

شركة النقل الداخلي في اللاذقية:استكمالاً في تخديم مناطق الاصطياف بالنقل، ستسيّر الشركة كل يوم جمعة باص نقل داخلي الى بلدة كسب وذلك في الساعة 9 صباحاً من كراج الفاروس والعودة الساعة 6 مساءً