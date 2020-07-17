أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا في العالم منذ بدء تفشيه بعد رصد 237743 إصابة في 24 ساعة.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها إن أكبر عدد من الإصابات سجل في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

ويقترب العدد الإجمالي لإصابات كورونا من 14 مليون حالة وفقاً للإحصاءات فيما أودى الفيروس بحياة أكثر من 590 ألف شخص في 7 أشهر.

وفي تركيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 18 وفاة و926 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 217 ألفا و799 إصابة والوفيات إلى 5 آلاف و458 حالة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في تونس إلى 1336 حالة.

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