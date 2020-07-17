أجسام مضادة تهاجم كورونا وتحيده تماماً

أعلن باحثون من المركز الوطني للأمراض المعدية ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث في سنغافورة أنهم اكتشفوا أجساماً مضادة تهاجم فيروس كورونا وتحيده تماماً.

وأشارت النتائج العلمية التي توصل اليها الباحثون ونشرتها مجلتا نيتشر كومينيكيشن وذا لانسيت إلى أن الأجسام المضادة يمكنها منع الفيروس من السيطرة على خلية بشرية في المقام الأول أو منعه من التكاثر داخلها.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تقود إلى اكتشاف لقاح أو التحقق من فعالية أحد اللقاحات.

طباعة