أكثر من 30 ألف وفاة بكورونا في فرنسا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا 30 ألف حالة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الفرنسية قولها إنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات إلى 6688 مقابل 6796 شخصاً أمس.

في سياق متصل قال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم إن فيروس كورونا “لم يعد ينتشر بوتيرة سريعة في البرازيل” وإنه وصل إلى ذروته.

واعتبر رايان أن “الفرصة سانحة لوضع فيروس كورونا في البرازيل تحت السيطرة.. ولم يعد الفيروس يتضاعف بين السكان كما كان في السابق لذلك الزيادة ليست كبيرة” موضحاً أن عدد الإصابات الجديدة استقر حالياً بين 40 و45 ألف إصابة يومياً.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت أمس أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد تجاوز عتبة المليوني شخص مسجلة 2 مليون و12 ألفاً و151 شخصاً بالإضافة إلى 76688 وفاة.

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