شرطة ترامب السرية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد محتجين في بورتلاند

تماشياً مع سياسات الرئيس دونالد ترامب القمعية تجاه الاحتجاجات في الولايات الأمريكية أقدمت شرطته السرية على استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين ضد العنصرية في مدينة بورتلاند مركز ولاية أوريغون غرب البلاد.

وذكرت صحيفة ذا اوريغونيان الأمريكية أن متظاهرين تجمعوا الليلة الماضية أمام مقر المحكمة الفدرالية في بورتلاند ففرقتهم قوات الأمن الفيدرالية المنتشرة في المدينة بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وتم توقيف عدد منهم.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن قوات الأمن الفيدرالية نفذت اعتقالات تعسفية دون تقديم أي توضيحات إلى الموقوفين الذين لم يكن بعضهم على مقربة مباشرة من الممتلكات العامة وذلك باستخدام سيارات لا تحمل أي علامات.

واستدعت التطورات في بورتلاند انتقادات شديدة اللهجة من قبل معارضي ترامب الذين اتهموه بنشر الشرطة السرية الخاصة به في المدينة لقمع المحتجين ضد العنصرية فيما قال عمدة بورتلاند تيد ويلر أنه لم يطلب من إدارة ترامب نشر قوات فيدرالية في المدينة وطالب بسحبها.

وكانت مظاهرات واسعة عمت أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على عنصرية الشرطة الأمريكية وجرائمها إثر جريمة قتل أمريكي من أصل إفريقي بعد أن جثم شرطي من مدينة منيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريباً في الـ25 من أيار الماضي.

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