بمشاركة كوكبة من كفاءات التعليم العالي والبحثي..( المتميزون) يتعرّفون على مستقبلهم في الملتقى التعريفي للبرامج الأكاديمية في المركز الوطني للمتميزين

اللاذقية – رشا عيسى

على مدى يومين متتاليين وبوجود كوكبة من كفاءات التعليم العالي والبحثي، بدأ اليوم الجمعة المركز الوطني للمتميزين الملتقى التعريفي بالبرامج الأكاديمية، وتوسيع باقة الاختصاصات العلمية بإطلاق برنامج هندسة( الروبوت) والأنظمة الذكية لطلبة المركز الذين أنهوا منذ أيام امتحانات الشهادة الثانوية وسط أجواء من النقاش المتبادل والشرح التفصيلي حول رؤية هيئة التميّز والإبداع، للتميّز والمتميّزين والخطوط الاستراتيجية المرسومة لهم في مختلف مراحلهم الدراسيّة.

يقدّم الملتقى الشامل تحليلاً متكاملاً للطلبة، ويعزّز حظوظهم بانتقاء البرامج العلميّة التي تعد المحطة الثانية في مسيرتهم التعليمية الجامعية، وثم الدراسات العليا حيث يجيب منسقو البرامج الأكاديمية على تساؤلات خريجي المركز حول البرامج الأكاديمية المتاحة لهم في دراستهم الجامعية واستمرار إيفادهم الداخلي في جامعتي دمشق وتشرين والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجامعة المنارة وكذلك حول الإيفاد الخارجي.

وقال الدكتور خلدون درويش_ مدير إدارة البرامج الأكاديمية ل(تشرين): نعمل على مسار حقوق وواجبات المتميز، والمزيد من الاتفاقيات العلمية مع جهاتٍ علميّةٍ كبرى وزيادة إمكانات الإيفاد الخارجي، في وقت أكدّ فيه الدكتور مصطفى صائم الدهر_ منسّق برنامج علوم تقانة الليزر على أن يسير الطلاب خلف ميولهم العلمية العميقة، موضحاً أن الليزر قادر على تحقيق إنجازات علمية كبيرة، في حين قالت الدكتورة غيداء ربداوي_ منسّقة البرامج الأكاديمية في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا: نعمل كبيئة ملهمة للعقول لبناء مجتمع المعرفة.

ويأتي الاختصاص الجديد( هندسة الروبوت والأنظمة الذكية ) ترجمةً لاتفاقية التعاون العلميّ الموقّعة في العام 2019 مابين هيئة التميز والإبداع مع جامعة المنارة في اللاذقية، والتي أعلنت إحداث هندسة( الروبوت والأنظمة الذكية) للطلبة المتميزين بدءاً من العام الدراسي( 2019 – 2020) وتقدم لهم المنح الدراسية.

وشرح الدكتور مثنى القبيلي_ مدير المركز أهمية الاختصاص الجديد ل(تشرين) قائلاً : إنه مع التغير السريع للعالم أصبحت الروبوتات و الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واسعة الانتشار وجزء لا يتجزأ من كل جوانب مجالاتنا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مع الاعتماد المتزايد على التفاعل بين الآلات من جهةٍ، ومع الإنسان من جهةٍ أخرى لتظهر الآلات الذكية في العديد من جوانب الحياة، مضيفاً: يعد الروبوت والأنظمة الذكية أحد الفروع المنبثقة عن اختصاص الميكاترونكس، حيث يتيح للطالب التعمق في مجالات الروبوتات والأنظمة الذكية من خلال دراسة العلوم الهندسية الأساسية في مجالات التصميم والتحكم وتطوير النظم الميكاترونيكية والبرمجة والأنظمة الرقمية، ويكتسب الطالب من خلال هذا البرنامج نظرةً عميقةً حول كيفية بناء هذه الأنظمة وتطويرها وأثرها على المجتمع، كما يمكن للطالب متابعة دراساته العليا (ماجستير ودكتوراة) في مجال الروبوت والتحكم وتصميم النظم الإلكترونية إضافة إلى الذكاء الصنعي.

ويلقى الروبوت اهتماماً واسعاً أيضاً في المركز الذي يعتبره من أهم النشاطات العلمية الإثرائية وتم تأسيس نادي خاص بالروبوت لطلبة المركز في سنواته الدراسية الثلاث ليجدوا فيه الأجواء العلمية المتقدمة للتعليم والتدريب بمافيه من تقنيات علمية وكفاءات وخبرات تعليمية وتطبيقات عملية قطعت مراحل متقدمة في التطور العلمي، ومن خلاله يتسابق المتميزون لإعداد المشاريع العلمية والمشاركة فيها سواءً بمؤتمر العلم السنوي الذي يقيمه المركز، أو المؤتمرات والمعارض العلمية لجامعة تشرين، أو في بطولات الروبوتيك على المستويين المحلي والدولي أيضاً، ليحصدوا النجاحات والجوائز كما يؤكد القبيلي.

وتعتمد هندسة الروبوت والأنظمة الذكية نظام الساعات المعتمدة(Credit Hours) ، ويُحدد العدد الكلي للساعات المعتمدة الواجب اجتيازها لإتمام الدراسة والحصول على الدرجة العلمية بمجموع 174 ساعة معتمدة، موزعة على عشرة مستويات (فصول دراسية) ولا يمكن للطالب التسجيل بأي مقرر إلا بعد النجاح في متطلباته السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرامج العلمية المعتمدة للمتميزين في جامعتي دمشق وتشرين والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا هي: (العلوم الطبية والحيوية – علوم الليزر – هندسات: الميكاترونيكس – النظم الألكترونية – النظم المعلوماتية – الاتصالات – الطيران – علوم وهندسة الموادكما يتم إطلاق برنامج (هندسة الروبوت والأنظمة الذكية) كاختصاص علمي جديد ضمن البرامج الأكاديمية في جامعة المنارة.

وتضم هيئة التميز والإبداع ثلاث إدارات هي الأولمبياد العلمي السوري والمركز الوطني للمتميزين والأكاديمية

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