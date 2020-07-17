الغشّ والتدليس من الغذاء إلى المحروقات والإسمنت

اللاذقية _ سراب علي

تزداد حالات الغشّ والتدليس في أسواق اللاذقية، يوماً بعد يوم فلم تسلم منها المواد الغذائية و غير الغذائية لينتقل التلاعب تدريجياً إلى المحروقات، حيث بيّن سامر السوسي- مديرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ل( تشرين ) أنّ عناصر الرقابة في المديرية نظّمت أمس ضبطاً لمحطة محروقات-(جريشة) الكائنة في جبلة – الرميلة، وذلك لاستخدام دارة كهربائية للتحكم بالعداد من أجل الغش بالكميات المباعة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم إغلاق المحطة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختصّ أصولاً.

وأشار السّوسي إلى أن شعبة المقاييس والمكاييل نظمت بتاريخ 14/7 ضبطاً بحق محطة محروقات( الحسون) الكائنة على اوتوستراد كسب – القنجرة بمخالفة نقص بالكمية المقاسة في عداد مضخة البنزين بمقدار( ٠،٧) لترفي كل عشرين لترا، لافتاً إلى أنه تم إغلاق المحطة وإحالة الضبط إلى القضاء المختصّ أصولاً.

وفي إطار عملها في ضبط الأسواق و المخالفات، نظّمت المديرية أمس 30 ضبطاً تموينياً تنوّعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير مواد استهلاكية، وعدم الإعلان عن الأسعار للخضار والفواكه.

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