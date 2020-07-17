بن ناصر يثير إعجاب الإيطاليين

يقدم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر مستويات مميزة مع ميلان الإيطالي، منذ استقدامه الصيف الماضي من إمبولي.

وكان نجم الوسط الجزائري، أكثر من تلقى بطاقات صفراء في “الكالتشيو” قبل التوقف بسبب جائحة كورونا.

ولكن الحدث الأبرز، كانت عن تحصله على بطاقة صفراء واحدة منذ العودة بعد مشاركته في 8 مباريات، وهو ما أدهش الإيطاليين.

النقاد في إيطاليا، يعتبرون أن بن ناصر، تعلم كثيرا من أخطائه وأن فترة التوقف ساعدته، وبدأ يقرأ جيدا طريقة لعب الخصوم وهو ما سمح له بتلقي بطاقة صفراء وحيدة خلال 8 مباريات متتالية.

ونجح ميلان في التعاقد مع بن ناصر من إمبولي مقابل 16 مليون يورو الصيف الماضي، ويواصل اللاعب التألق بشكل كبير رفقة الروسونيري.

المصدر: “وكالات”

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