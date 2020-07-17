المجلس العالمي للملاكمة يكرم طفلاً أنقذ شقيقته من أنياب كلب شرس

قرر مجلس الملاكمة العالمي منح البطولة الفخرية لطفل في الـ6 من عمره بعد دفاعه عن شقيقته الصغرى البالغة 3 أعوام وتدخله لحمايتها وإنقاذها من براثن كلب شرس كلفه 90 غرزة في وجهه

وأصدر مجلس الملاكمة العالمي بيانا، الجمعة، ذكر فيه: “يشرفنا منح البطولة الفخرية للقب المجلس للبطل الصغير بريدجر والكر ذي الأعوام الستة، تكريما لشجاعته التي تمثل أفضل القيم الإنسانية”.

وتعود أحداث قصة الطفل الصغير بريدجر والكر من ولاية وايومنغ الأمريكية إلى تاريخ 9 يوليو الماضي عندما هاجم كلب شرس من نوع “الجيرمان شيبرد”، “الكلب الراعي الألماني”، شقيقة والكر البالغة 3 أعوام فقط..

المصدر: وكالات

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