كيفية تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم؟

اكتشف علماء أحياء أمريكيون في مختبر كولد سبرينغ هاربور سبب تجاهل الخلايا المتغصنة (الخلايا العارضة) للخلايا السرطانية والسماح لها بالتكاثر دون عائق رغم أن مهمتها المراقبة.

ووفقاً لموقع نيوز رو فقد أوضح العلماء في دراستهم التي نشرتها مجلة جورنال أوف اكسبيرمينتال ميديسن أن الخلايا المتغصنة وهي جزء من خلايا منظومة المناعة تكتشف المستضدات التي تدخل الجسم وتسلمها إلى الخلايا التائية القاتلة ويطلق على هذه العملية اسم (عملية التقديم) والتي بفضلها ينتج الجسم الأجسام المضادة للمواد الخطرة التي تدخل إلى الجسم.

وخلص العلماء إلى أن الخلايا السرطانية تنتج على سطحها الخارجي مستقبلات تكبح إفراز الإشارات المطلوبة لنشاط الخلايا المتغصنة ما يجعلها غير قادرة على تسليم الخلايا السرطانية إلى الخلايا التائية القاتلة أي لا تحصل (عملية التقديم) وهذا يجعل منظومة المناعة (عمياء) بالنسبة للخلايا السرطانية ما يسمح لها بالتكاثر دون عائق.

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