فتح الحدود مع لبنان يومي الثلاثاء والخميس القادمين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي الـ 21 والـ 23 من الشهر الجاري أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سورية إلى لبنان.

وقالت المديرية في بيان اليوم إنه استناداً إلى مقررات مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ الـ 31 من آذار الماضي المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي الـ 21 والـ 23 من تموز من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم سواء ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان خلال الفترة الماضية فتح الحدود اللبنانية البرية مع سورية مرات عدة لاستقبال اللبنانيين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى لبنان.

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