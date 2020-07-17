روسيا: 186 وفاة و6406 إصابات جديدة بكورونا

سجلت روسيا 186 وفاة و6406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بالتصدي لانتشار كورونا في تقريرها اليومي ان الحصيلة العامة للوفيات بلغت 12123 بينما بلغ إجمالي الاصابات 759203 في حين تماثل 7681 شخصا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 539373.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات الجديد في العاصمة موسكو بلغ 13 ليصل الإجمالي إلى 4271 بينما تعافى 169637 شخصا من بين 232376 مصابا طيلة فترة انتشار الوباء في العاصمة.

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