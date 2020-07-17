انضمام (التجاري السوري) إلى منظومة الدفع الإلكتروني

ألين هلال

وقع المصرف التجاري السوري والشركة السورية للمدفوعات اتفاقية تعاون لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم، لتمكين المتعاملين مع المصرف التجاري السوري من تسديد المطالبات المالية للجهات التي ترتبط مع منظومة السورية للمدفوعات، عبر قنوات الدفع المتاحة لدى المصرف التجاري السوري من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصرف.

تُمكن الخدمة المواطنين من دفع فواتير الاتصالات وخدمات مديريات النقل ومياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات عبر بطاقاتهم المصرفية ليتم دخول بقية الخدمات عبر منظومة الدفع الإلكتروني لاحقاً

ومن المتوقع أن تكون الخدمة متاحة على موقع المصرف الجديد وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بالمصرف خلال الأسبوع المقبل.

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