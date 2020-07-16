استشهاد يمني بنيران قوى العدوان السعودي

استشهد يمني اليوم بنيران قوى العدوان السعودي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وذكر موقع المسيرة نت أن “مواطناً من أبناء منطقة الجبلية بمديرية التحيتا استشهد إثر القصف العشوائي لمرتزقة العدوان على المناطق السكنية”.

وكانت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة رصدت 151 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية شملت تحليق 10 طائرات تجسسية على مدينة الحديدة وعدد من المديريات.

وتواصل قوى العدوان خرق وقف إطلاق النار في الحديدة والتي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018.

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