انضمام المصرف التجاري السوري إلى منظومة الدفع الإلكتروني

وقع المصرف التجاري السوري والشركة السورية للمدفوعات مساء اليوم اتفاقية تعاون لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم بهدف تمكين المتعاملين مع المصرف من تسديد المطالبات المالية للجهات التي ترتبط مع منظومة السورية للمدفوعات عبر قنوات الدفع المتاحة لدى المصرف من خلال الهاتف المحمول أو موقعه الإلكتروني.

وفي تصريح لمندوب سانا أكد مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف أن الاتفاقية المذكورة تمكن المواطنين من دفع فواتير الاتصالات وخدمات مديريات النقل ومياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات عبر بطاقاتهم المصرفية ليتم دخول بقية الخدمات عبر منظومة الدفع الإلكتروني لاحقاً.

وأشار يوسف إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة على موقع المصرف الجديد وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بالمصرف خلال الأسبوع المقبل.

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