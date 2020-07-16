حزب الوفاق القومي: انتخابات مجلس الشعب في سورية صفعة على وجه أعدائها

أكد رئيس حزب الوفاق القومي بمصر محمد رفعت أن إجراء انتخابات مجلس الشعب في سورية صفعة على وجه أعدائها.

وقال رفعت في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إن النهج العدواني الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه سورية مرده عجزها عن التدخل في شؤونها أو فرض إرادتها على الدولة ومؤسساتها.

وأضاف رفعت أن سورية الصامدة التي استطاعت أن تحرر أغلبية أراضيها من العصابات الإرهابية تثبت للعالم بأن الاستقلال الوطني والديمقراطية هما الأساس الذي تحتمي به البلدان من التدخل الأجنبي.

وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى التدخل في الشأن السوري لفرض أجنداتها الخاصة من أجل مصالح كيان الاحتلال الصهيوني لكن الشعب السوري وممارساته الديمقراطية والتفافه حول قيادته وجيشه أحبط كل المحاولات الأمريكية.

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