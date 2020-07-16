عجز الموازنة في تركيا يسجل ارتفاعاً قياسياً

سجل عجز الموازنة في تركيا رقماً قياسياً بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 109.5مليارات ليرة تركية.

ونقلت (صحفية زمان) التركية عن وزارة الخزانة والمالية التركية قولها إن ميزانية الإدارة المركزية سجلت عجزاً خلال شهر حزيران الماضي بلغت قيمته 19.4 مليار ليرة بينما بلغ إجمالي عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 109.5 مليارات ليرة.

وكانت ميزانية الإدارة المركزية سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي في حزيران 2019 عجزاً بنحو 12 ملياراً و53 مليون ليرة فيما كان عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الماضي 78.6 مليار ليرة تركية.

وأعلن قبل أيام أن الحساب الجاري في تركيا سجل عجزاً بنحو 8 مليارات و244 مليون دولار على صعيد سنوي.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري وقال إنه سيشهد انكماشاً بنسبة 5 بالمئة خلال هذا العام.

ويتواصل انهيار الاقتصاد التركي وسط أزمات متصاعدة في ظل سياسات رئيس النظام التركي رجب أردوغان الذي أثار سلسلة أزمات سياسية داخلية وخارجية انعكست بتداعياتها على هذا الاقتصاد.. وتهدد الضربات المتتالية للاقتصاد بشبح الإفلاس على قطاعات كبيرة وعديدة في تركيا.

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