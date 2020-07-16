أكثر من 31 ألفاً يسجلون في المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين

انتهى اليوم التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم وبلغت الإحصائية الأولية للعدد النهائي للمسرحين المسجلين للاستفادة منها 31639 وفق مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي.

وبين العرنجي في تصريح لـ سانا أنه سيتم تدقيق الاستمارات والبيانات التي قدمها المسرحون خلال عملية التسجيل في مراكز وفروع الصندوق بالمحافظات وعددها 30 أو عبر القناة الرقمية الخاصة بالبرنامج ليصار بعدها إلى تحديد أسماء المستفيدين من البرنامج.

ويستفيد من البرنامج الذي بدأ التسجيل بالمرحلة الثانية منه في التاسع من الشهر الماضي حسب العرنجي المسرحون ممن أمضوا خمس سنوات فأكثر في خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمسرحون نتيجة الإصابة خلال العمليات الحربية بغض النظر عن مدة الخدمة ولا يتقاضون أي راتب كلي أو جزئي كما يستفيد المسرحون الذين فاتتهم فرصة التسجيل بالمرحلة الأولى منه التي نفدت العام الماضي واستفاد منها أكثر من 36 ألف مسرح.

وأوضح العرنجي أن البرنامج يتضمن تقديم مبالغ نقدية لمدة 12 شهرا قيمتها 35 ألف ليرة سورية شهريا تتوقف اثناء المدة عندما يحصل المسرح على عمل بالقطاع العام سواء كعامل دائم أو بموجب عقد سنوي، مبينا أن جانب التمكين في البرنامج يشمل دورات تدريب مهني مجانية لرفع قدرات ومهارات المستفيدين وتسهيل نفاذهم إلى سوق العمل في القطاعين العام والخاص أو منح قروض مدعومة أو معفاة من الفائدة لإقامة مشاريع صغيرة.

وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية قرر في الثالث من آذار الماضي الاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الذي أقره مجلس الوزراء في العاشر من شباط من العام الماضي لاستيعاب جميع المسرحين واستقبال مستفيدين جدد بشكل دوري.

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