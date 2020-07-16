سورية تشارك في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية التي تنظمها المكسيك عن بعد الأسبوع القادم

للعام الثاني على التوالي تشارك سورية في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية التي تنظمها المكسيك عن بعد لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفترة ما بين 19 و24-7-2020 وذلك بمشاركة 75 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إن الفريق السوري المشارك في البطولة يتألف من خمسة أعضاء هم (إبراهيم القصير وكارلا عرموش ونايا كيالي وياسمين حاتم وألمى ميداني) والمدرب والحكم يحيى سمونة مبينة أن المناظرات ستجري باللغة الإنكليزية حيث يتضمن الدور الأول ست مباريات مدة كل واحدة منها ساعة واحدة ويتوجب على الفريق الفوز بأربع مباريات على الأقل لضمان التأهل إلى الدور الثاني والوصول إلى المناظرة النهائية.

وتقوم المناظرات على مبدأ التنافس بين فريقين في كل مناظرة يؤيد أحدهما الموضوع المطروح للنقاش وينفي الآخر الموضوع ذاته بغض النظر عن الرأي الشخصي للمتسابقين.

وتتكون كل مناظرة من ثلاثة خطابات حول جملة جدلية تركز على قضية معينة ويقدم كل متحدث خطاباً لمدة أربع دقائق ومن ثم يقدم كل من الفريقين خطاب رد لمدة ثلاث دقائق وتكون الكلمة الأخيرة لفريق التأييد.

وأقامت هيئة التميز والإبداع خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري معسكراً تحضيرياً عن بعد للطلاب المشاركين في المسابقة العالمية حيث تواصلوا مع مدربهم كل من محافظته عبر الإنترنت إضافة إلى خوضهم أكثر من 10 مباريات ودية مع طلاب من عدة دول منها (ماليزيا وسيريلانكا).

وكانت سورية شاركت في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية التي أقيمت في تايلاند العام الماضي ونجح عضو الفريق الطالب إبراهيم القصير بأن يكون ضمن أفضل خمسة متحدثين بين الدول الجديدة المشاركة.

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