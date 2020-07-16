معاً ضد كورونا ….

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 25 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 16 تموز 2020
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شريط الأخبار
عبد الكريم يبحث مع خوري واللواء إبراهيم القضايا المشتركة
صالح يطالب بحماية سيادة العراق من انتهاكات النظام التركي
زاخاروفا تؤكد أهمية انتخابات مجلس الشعب في سورية
وقفات احتجاجية بالضفة الغربية رفضاً لجرائم الاحتلال بحق الأسرى
السفير آلا: سورية تجدد التأكيد على محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
المهندس عرنوس لاتحاد الصحفيين .. الثقة في استمرار الإعلام الوطني بالتعاطي المسؤول والموضوعي مع مختلف القضايا والمشاركة في اقتراح الحلول
الملتقى العربي العام يندد بالإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية ضد سورية
روحاني لـ بوتين: استمرار التعاون ضمن صيغة أستانا لحل الأزمة في سورية
مذكرة تفاهم بين سورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
عون: اللبنانيون ملزمون بالدفاع عن أنفسهم وحماية حقوقهم
الحرب العبثية على اليمن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد السعودي
السوريون هم الهدف الأول للحرب الأميركية متعددة الجبهات
سدّ "النهضة" وفرض إثيوبيا سياسة "الأمر الواقع"
معايطة: انتخابات مجلس الشعب تؤكد أن إرادة الشعب السوري أقوى من الحرب والحصار
أهالي الحسكة: إجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها انتصار لإرادة الشعب السوري