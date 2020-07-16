صالح يطالب بحماية سيادة العراق من انتهاكات النظام التركي

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى موقف دولي حازم يدعم سيادة العراق ويضع حداً لانتهاكات النظام التركي للأراضي العراقية.

وجاء في بيان للرئاسة العراقية تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن صالح أكد خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بغداد “ضرورة دعم المجتمع الدولي للدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة الكاملة كأساس لمشروع وطني يحفظ استقرار العراق ويحقق نظاماً إقليمياً يؤمن السلام والأمن والازدهار لشعوب المنطقة”.

وشدد صالح على أن العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه وإيقاف الخروقات العسكرية التي يرتكبها النظام التركي بشكل متكرر على الأراضي العراقية معتبراً أن “حل المشاكل الحدودية يتم من خلال التعاون بين الدولتين والابتعاد عن الإجراءات أحادية الجانب”.

ولفت الرئيس العراقي إلى وجوب استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك دولياً وإقليمياً لاستكمال النصر باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه.

من جانبه أعرب لودريان عن “دعم فرنسا لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره وتحقيق تطلعات شعبه في الرخاء والازدهار”.

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