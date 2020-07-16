وزارة الإعلام تجهز مركزاً إعلامياً لتقديم الخدمات الإعلامية مجاناً أثناء انتخابات مجلس الشعب

جهزت وزارة الإعلام مركزاً إعلامياً لتقديم الخدمات الإعلامية مجانا للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية لتغطية انتخابات مجلس الشعب المقررة في التاسع عشر من شهر تموز الجاري في الطابق الأول من مقر الوزارة بدار البعث على أوتستراد المزة بدمشق.

وجهزت الوزارة المركز بجميع الخدمات التي تحتاجها الوسائل الإعلامية من تجهيزات ومعدات فنية وحواسب ووسائل اتصال وخدمات انترنت بسرعات عالية، إضافة إلى تأمين عربة بث مباشر واستديو خاص لإجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث يوم الأحد القادم اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساء حيث يتنافس نحو 1658 مرشحاً على 250 مقعداً.

طباعة