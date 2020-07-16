(التجارة الداخلية): تدخل على خط مكافحة باعة الدخان محاولة لضبط الأسعار وقمع المخالفات

مركزان الخليل

إلى جانب حملاتها المستمرة لضبط الأسعار في الأسواق المحليّة وقمع المخالفات المرتكبة من قبل ضعاف النفوس من التجار والصناعيين، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي تشكل حاجةً أساسيةً لمعيشة المواطن اليومية، بدأت (حماية المستهلك) حملتها ضد المتلاعبين بمادة الدخان ورفع أسعارها بصورة غير قانونية حيث تمكّنت دوريات حماية المستهلك في المحافظات تسجيل عدد كبير من الضبوط وصل عددها لأكثر من 311 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام وحتى تاريخه.

و ضمن هذا الإطار فقد بين المهندس جمال الدين شعيب- معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الضبوط توزعت كما يلي في المحافظات

36 ضبطاً في دمشق، و٤٦ضبطاً في ريف دمشق، و١٣ضبطاً في درعا و٦ضبوط في السويداء و١٠٣ضبطاً في حمص و٥٦ ضبطاً آخراً في حماة، و٢٣ضبطاً في حلب و٤ضبوط في دير الزور و٧ضبوط في طرطوس، و١٧ضبطاً في محافظة اللاذقية.

واضاف شعيب أن عناصر حماية المستهلك في المحافظات تعمل على مدار ال٢٤ساعة، لضبط الأسواق والقضاء على جميع المخالفات الموجودة فيها لاسيما ما يتعلق بمادة الدخان، مؤكداً أنه لن يتم التساهل بحق كل من يحاول البيع بسعر زائد أو احتكارها أو غشها او إيجاد خلل يتعلق بمدى توفرها، وأن تكون متاحةً لكل المواطنين، وتحقيق نوع من الاستقرار في الأسواق سواءً من حيث وفرة المادة أم من حيث أسعارها، وفق المؤشرات السعرية التي وضعتها الجهات المعنية والمسؤولة عنها كالصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغيرها.

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