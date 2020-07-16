وقفات احتجاجية بالضفة الغربية رفضاً لجرائم الاحتلال بحق الأسرى

تشهد مدينة جنين بالضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي وقفات احتجاجية رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته وتضامناً مع الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر والمصاب بفيروس كورونا جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها نقابة الصحفيين وشؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أمام مقر الصليب الأحمر في جنين اليوم شددوا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله في الدفاع عن حقوقه المشروعة ورفع صوت الحق من أجل فضح جرائم الاحتلال بحقه.

وأكد المشاركون أن الوضع الصحي للأسير أبو وعر يتفاقم يوماً بعد يوم ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من كل المستويات لتوفير العلاج المناسب له وإنقاذ حياته مطالبين المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه وعن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

ويواجه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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