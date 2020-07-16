الرئيس الباكستاني: توسيع التعاون الثنائي مع سورية

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية واصفاً إياها بأنها أخوية ووثيقة.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن علوي شدد خلال استقباله في اسلام اباد سفير باكستان الجديد المعين لدى سورية سعيد محمد خان على أن بلاده تولي أهمية بالغة للعلاقات مع سورية مؤكداً ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

وطلب علوي من السفير خان التركيز على توسيع التعاون الثنائي ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يتسلم السفير الباكستاني الجديد مهامه قريباً خلفاً للسفير رشيد كمال الذي مثل بلاده في سورية لثلاث سنوات.

طباعة