لا إصابات جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم ، عدم تسجيل أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال اليوم الماضي، مع رصد إصابة واحدة وافدة في بلدية شنغهاي.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل حالات جديدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 أو حالات وفاة مرتبطة بالمرض، بينما غادر 26 شخصاً المستشفيات بعد تعافيهم من المرض خلال اليوم الماضي.

وحتى الآن، بلغ إجمالي الحالات الوافدة 1989 حالة في البر الرئيسي الصيني، من بينها 1905 حالات تماثلت للشفاء، فيما يصل مجموع الاصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 83612 حالة، بينها 259 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج.

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