طرطوس - أيهم ابراهيم

منذ شهر تقريباً قرر مجلس الوزراء تقديم دعم مالي مباشر لمربي الدواجن نظراً لأهمية هذا القطاع في الأمن الغذائي من جهة, ومحاولة لمنع انهياره من جهة أخرى، حيث رصدت الحكومة مبلغ 9 مليارات ليرة لتنفيذ خطة وزارة الزراعة في هذا المجال, والهدف خفض تكاليف الإنتاج أولاً ومن ثم تشجيع عودة المنشآت المتوقفة إلى العمل، وينص القرار على تقديم دعم مالي مباشر لكل المربين شريطة ألا يقل عدد الفوج عن 3 آلاف طير ولا يتجاوز 10 آلاف, وبمبلغ ١٠٠ ليرة لكل طير.

لمعرفة الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الزراعة والآليات المتبعة لتطبيق القرار ووضعه حيز التنفيذ راجعت «تشرين» مديرية زراعة طرطوس للاستفسار عن عدد المداجن التي تستحق الدعم المالي على مستوى المحافظة, والأهم متى سيتم تقديم الدعم.. إلا أننا «للأسف» لم نحصل على الرد بعد أكثر من أسبوع على تقديم الاستفسارات!!.

في السياق ذاته أكد أسامة دعبول عضو اللجنة الاستشارية لقطاع الدواجن في وزارة الزراعة ونائب رئيس لجنة مربي الدواجن في طرطوس أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة كان خاطئاً والسبب – بحسب دعبول – أن الدعم المالي لن يستفيد منه قسم كبير من المربين، لافتاً إلى أن الآلية والتطبيق قد يعتريها بعض أشكال الفساد من خلال وضع قوائم لمربين «وهميين».

وأضاف دعبول: اقترحنا أثناء لقائنا مع وزير الزراعة توجيه الدعم باتجاه الأعلاف بشكل مباشر وخاصة مادتي «الذرة والصويا» بمبلغ معين ولمدة 6 أشهر، أي تقديم أعلاف مدعومة للمربين وهذه الآلية هي الوحيدة باعتقادي التي تضمن إعادة النهوض بهذا القطاع وحمايته من الانهيار الحاصل حالياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون إسعافية, ومرحلية لحين استيراد القطاع الحكومي ممثلاً بمؤسسة الأعلاف للكميات المتعاقد عليها من الأعلاف وتحقيق التدخل الإيجابي في الأسواق.

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