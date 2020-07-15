البرلمان الكوبي يدين بشدة خطط الاحتلال ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية
أدانت لجنة العلاقات الدولية في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الكوبية”البرلمان” بشدة المخطط الإسرائيلي الرامي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بدعم من الولايات المتحدة مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة .
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته اليوم رفضها القاطع للاستراتيجية التوسعية والاستعمارية الإسرائيلية غير المقبولة المنتهكة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا البيان برلمانات العالم والمجتمع الدولي إلى التنديد بالسياسات والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني مطالبا بوضع حد لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة المتعلق منها بالقضية الفلسطينية.
وجدد البرلمان دعم كوبا الثابت لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي