استكمال افتتاح المخابز الخاصة مباشر وتدريجي أمام المواطنين في اللاذقية

اللاذقية – سراب علي

عادت المخابز الخاصة لبيع الخبز مباشرة للمواطنين في محافظة اللاذقية، وذلك بعد أن أغلقت منافذها في آذار الماضي وبات البيع عن طريق المعتمدين حصراً في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس( كورونا).

وفي جولة ل(تشرين) على بعض الأفران الخاصة في مدينة اللاذقية، أعرب مواطنون عن ارتياحهم لهذا القرار ، مشيرين إلى أنه يسهل حصولهم على الخبز من دون معاناة، فلن يضطروا بعد اليوم (للتوسط) لدى المعتمد أو توصيته قبل يوم لكي يحظوا بربطة خبز.

كما أوضحوا أن إعادة البيع مباشرة من المخابز الخاصة من شأنه ضبط الأسعار التي يتلاعب بها المعتمدون من جهة، والتخفيف من الازدحام ولو جزئياً على المخابز العامة في الريف و المدينة.

بدوره، قال سامر السوسي مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية ل(تشرين): استناداً لتوجيهات محافظ اللاذقية المتضمنة البيع من المخابز بشكل مباشر وتدريجي للمواطنين، تم الأحد الماضي إعادة فتح 10 مخابز في منطقة اللاذقية ، 8 مخابز سياحية في منطقة الحفة، 11 مخبزاً في منطقة القرداحة، 5 مخابز في منطقة ريف جبلة.

وأضاف السوسي: بعد يومين تم إعادة فتح تدريجي ل 49 مخبزاً سياحياً موزعة بين مناطق اللاذقية و الحفة و القرداحة و ريف جبلة ، مشيراً إلى استكمال فتح منافذ البيع للمخابز الخاصة في محافظة اللاذقية في كل مخابز مركز المدينة وكل مخابز مدينة جبلة وجميع مخابز ريف المحافظة.

وأشار السوسي إلى أن عدد المخابز الخاصة التموينية في المحافظة 195 مخبزاً، تم فتحها تدريجياً لبيع المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً أنه لن يكون هناك زيادة على أسعار الخبز من تلك المخابز، و سيتم البيع بالتسعيرة المحددة. وهي 50 ليرة للربطة الواحدة.

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